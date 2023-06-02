В Испании пишут о важной встрече в «Реале» с участием президента Флорентино Переса, директора Хосе Анхеля Санчеса и тренера Карло Анчелотти. Как сообщает Relevo, самое важное, о чём договорились участники встречи, - это трансфер Килиана Мбаппе. В Мадриде утвердили план по подписанию звёздного француза на лето 2024 года.

Отмечается, что Перес очень хочет увидеть Мбаппе в футболке «Реала» через год. Был определён ряд действий, в том числе финансовых, которые будут направлены на то, чтобы трансфер Килиана не провалился.

Мбаппе мог переехать на «Сантьяго Бернабеу» в прошлом году, но тогда он предпочёл продлить контракт с «ПСЖ».

Ранее сообщалось, что Анчелотти попросил Переса купить нападающего этим летом. Главным кандидатом якобы является Гарри Кейн.