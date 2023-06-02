Альба может продолжить карьеру в Португалии – переговоры начались

В первый день лета в «Барселона» прошла прощальная церемония Жорди Альбы. 34-летний защитник покидает клуб после одиннадцати сезонов в первой команде. За это время Альба провёл 459 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 99 результативных передач на партнёров.

Продолжить карьеру Альба может в Португалии. Как сообщает в социальных сетях журналист Педро Сепульведа, переговоры с опытным испанским защитником начала «Бенфика».

Отметим, что «Бенфика» стала чемпионом Португалии, опередив «Порту» на два очка. В следующем сезоне лиссабонцы выступят на групповой стадии Лиги чемпионов.