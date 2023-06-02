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Чемпионат Испании. Ла Лига

Альба может продолжить карьеру в Португалии – переговоры начались

02 Июня 2023 • 15:28 Комментировать

В первый день лета в «Барселона» прошла прощальная церемония Жорди Альбы. 34-летний защитник покидает клуб после одиннадцати сезонов в первой команде. За это время Альба провёл 459 матчей, в которых забил 27 голов и отдал 99 результативных передач на партнёров.

Продолжить карьеру Альба может в Португалии. Как сообщает в социальных сетях журналист Педро Сепульведа, переговоры с опытным испанским защитником начала «Бенфика».

Отметим, что «Бенфика» стала чемпионом Португалии, опередив «Порту» на два очка. В следующем сезоне лиссабонцы выступят на групповой стадии Лиги чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Барселона Жорди Альба трансферы футбола - лето 2023
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