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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави дал ответ по будущему Рафиньи

02 Июня 2023 • 13:47 Комментировать

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался касательно будущего бразильского полузащитника Рафиньи Диаса.

«Рафинья не выставлен на трансфер. Он останется в клубе и будет приносить нам пользу. Для меня Диас является одним из ключевых игроков команды. Рафинья делает разницу на поле», - передает слова специалиста Mundo Deportivo.

26-летний бразилец пополнил ряды «сине-гранатовых» летом прошлого года, перейдя из «Лидса» за 58 миллионов евро. Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Рафинья сыграл 35 матчей, забил семь голов и отдал семь ассистов.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Рафинья Диас
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