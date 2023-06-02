Хави дал ответ по будущему Рафиньи

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался касательно будущего бразильского полузащитника Рафиньи Диаса.

«Рафинья не выставлен на трансфер. Он останется в клубе и будет приносить нам пользу. Для меня Диас является одним из ключевых игроков команды. Рафинья делает разницу на поле», - передает слова специалиста Mundo Deportivo.

26-летний бразилец пополнил ряды «сине-гранатовых» летом прошлого года, перейдя из «Лидса» за 58 миллионов евро. Контракт игрока рассчитан до лета 2027 года.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Рафинья сыграл 35 матчей, забил семь голов и отдал семь ассистов.