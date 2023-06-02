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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави высказался о будущем Фати

02 Июня 2023 • 11:08 Комментировать

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес высказался касательно будущего в команде нападающего Ансу Фати. Ранее сообщалось, что «сине-гранатовые» хотят избавиться от воспитанника этим летом.

«Какова судьба Фати? Сначала нужно понять, что случится на следующей неделе. Затем мы примем решение. Ансу – игрок, который мне нравится. Я давал ему много возможностей, и он пользовался ими. Но все эти травмы… Ансу нужна постоянная игровая практика на тренировках и матчах», - передает слова тренера Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Ла Лиги 20-летний нападающий провел 35 поединков, в которых отметился шестью голами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Ансу Фати
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