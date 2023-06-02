«Барселона» хочет избавиться от Фати

Каталонская «Барселона» оказывает давление на форварда команды Ансу Фати. «Сине-гранатовые» хотят, чтобы нападающий покинул команду до 30 июня. До этой даты клубу нужно избавиться от двух игроков из-за проблем с регистрацией, рапортует Sport.es.

Что касается самого Фати, то он против трансфера. 20-летний воспитанник «Барселоны» хочет продолжать выступать за свой родной клуб.

Ансу играет за первую команду «сине-гранатовых» с 2020 года. Срок действующего контракта между сторонами рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 35 миллионов евро.