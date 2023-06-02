Бензема высказался о президенте «Реала» Пересе

Французский центрфорвард Карим Бензема поделился мнением о президенте мадридского «Реала» Флорентино Пересе.

«Это человек, который позволил мне быть на этом представлении сегодня. Перес привел меня в «Реал» на долгие годы», - передает слова 35-летнего бомбардира газета Marca.

Действующий контракт Бензема с мадридским грандом рассчитан до конца текущего месяца. В последнее время сообщается о том, что нападающий может переехать в чемпионат Саудовской Аравии. В услугах форварда заинтересован «Аль-Иттихад».

В сезоне-2022/2023 Карим провел 42 матча, в которых отметился 30 забитыми мячами.