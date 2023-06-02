«Севилья» приняла решение по главному тренеру после победы в Лиге Европы

Руководство «Севильи» планирует сохранить на посту главного тренера команды Хосе Луиса Медилибара. Как стало известно журналисту Фабрицио Романо, андалусийский клуб решил продлить с тренером трудовое соглашение. Сроки контракта пока неизвестны.

Напомним, что под руководством 62-летнего наставника испанский клуб стал триумфатором Лиги Европы. В финальном поединке «Севилья» отпраздновала победу над «Ромой» (1:1, 4:1 – по пенальти).

Медилибар занял пост рулевого команды из Севильи в марте нынешнего года. Под его руководством клуб провел 16 поединков, в которых одержал девять побед.