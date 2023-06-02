Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Бускетс рассказал, когда принял решение уйти

02 Июня 2023 • 02:26 Комментировать

Серхио Бускетс уходит, футболист «Барселоны» завершает игровую карьеру, и в интервью клубному телеканалу Бускетс рассказал, когда принял решение. По его словам, это назрело еще зимой.

- Я решил еще в прошлом году, что после чемпионата мира решу. Было однозначно понятно, что этот чемпионат - последний для меня. В январе, после чемпионата мира, я сел обдумывать все и взвешивать. Я обсуждал это с семьей. Жаль, что я ухожу не как Хави, который ушел после требла, но мы выиграли чемпионат и Суперкубок Испании в этом сезоне, - заявил в интервью Серхио Бускетс. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Серхио Бускетс
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 02 Июня
02:49 · Испания. Ла Лига
Симеоне прокомментировал возможный переход Карраско в «Барселону»
02:40 · Испания. Ла Лига
Хави ответил на вопрос о планах «Барселоны» на случай неудачи в сделке по возвращению Месси
02:26 · Германия. Бундеслига
Киммиха не интересуют «Реал» и «Барселона», игрок хочет выиграть требл с «Баварией» в следующем сезоне
02:26 · Испания. Ла Лига
Бускетс рассказал, когда принял решение уйти
02:14 · Англия. Премьер-лига
Симеоне: «Фелиш был бы важным игроком в «Барселоне»
02:02 · Англия. Премьер-лига
«Реал» попробует подписать Хаверца, даже если сохранит Бензема
01:33 · Испания. Ла Лига
«Реал» не рассматривает Браима Диаса в качестве замены Асенсио – клуб ищет звёздного атакующего игрока
01:13 · Испания. Ла Лига
Симеоне рассказал, способен ли «Атлетико» выиграть Ла Лигу в следующем сезоне
01 Июня
23:50 · Испания. Ла Лига
Стало известно, когда Деку приступит к работе в «Барселоне»
23:19 · Италия. Серия А
Кесси выбрал себе новый клуб, «Барселона» готова продать игрока за 30 млн евро слухи
23:08 · Испания. Ла Лига
Клуб МЛС может пригласить Месси - и затем сдать его в аренду «Барселоне»
22:59 · Испания. Ла Лига
Бензема решил остаться в «Реале» слухи
22:49 · Англия. Премьер-лига
Фелиш будет предложен нескольким клубам АПЛ
22:42 · Испания. Ла Лига
«Барселона» верит в подписание Месси
21:57 · Испания. Ла Лига
Лапорта: «Альба был первым, кто попросил назначить Хави»
Все новости
Рекомендуем