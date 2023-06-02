Бускетс рассказал, когда принял решение уйти

Серхио Бускетс уходит, футболист «Барселоны» завершает игровую карьеру, и в интервью клубному телеканалу Бускетс рассказал, когда принял решение. По его словам, это назрело еще зимой.

- Я решил еще в прошлом году, что после чемпионата мира решу. Было однозначно понятно, что этот чемпионат - последний для меня. В январе, после чемпионата мира, я сел обдумывать все и взвешивать. Я обсуждал это с семьей. Жаль, что я ухожу не как Хави, который ушел после требла, но мы выиграли чемпионат и Суперкубок Испании в этом сезоне, - заявил в интервью Серхио Бускетс.