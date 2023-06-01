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Чемпионат Испании. Ла Лига

Клуб МЛС может пригласить Месси - и затем сдать его в аренду «Барселоне»

01 Июня 2023 • 23:08 Комментировать

Сегодня стало известно, что Лионель Месси не станет продлевать свои отношения с «ПСЖ», стороны решили разойтись. «Барселона» продолжает работать над возвращением своего вожака - и очень интересную гипотезу выразило французское издание L'Equipe, которое сообщает очень любопытный сценарий.

Американский клуб (условный «Интер Майами») купит Месси, после чего сдаст его в аренду «Барселоне». Каталонцы смогут избежать «геморроя» с его зарплатой, издержки возьмет на себя «Интер Майами», а Месси в конце карьеры отблагодарит его парой игр и затем будет трудиться в маркетинговом смысле на клуб из Майами.

Возможно, в сделку включат еще какого-нибудь игрока - скажем, вместо Месси каталонцы подсунут американцам какого-нибудь другого Рики Пуча. В общем, не обидят. 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси Интер Майами
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