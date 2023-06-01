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Чемпионат Испании. Ла Лига

Бензема дал жирный намёк на решение по своему будущему

01 Июня 2023 • 19:57 Комментировать

Форвард «Реала» Карим Бензема дал комментарий по поводу своего будущего. Футболист намекнул на то, что он не покинет мадридский клуб в летнее трансферное окно, несмотря на последние новости.

Ранее сообщалось, что Бензема в ближайшие часы объявит об уходе из «Реала». Ожидалось, что француз перейдёт в саудовский «Аль-Иттихад».

«Поговорить с мадридскими фанатами? О чём говорить? Зачем говорить о будущем, если я в Мадриде… Говорят в интернете, а реальность – это не интернет», - сказал Бензема, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что в прошлом году Карим Бензема выиграл «Золотой мяч». Француз играет за «Реал» с лета 2009 года. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема трансферы футбола - лето 2023
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