Бензема дал жирный намёк на решение по своему будущему

Форвард «Реала» Карим Бензема дал комментарий по поводу своего будущего. Футболист намекнул на то, что он не покинет мадридский клуб в летнее трансферное окно, несмотря на последние новости.

Ранее сообщалось, что Бензема в ближайшие часы объявит об уходе из «Реала». Ожидалось, что француз перейдёт в саудовский «Аль-Иттихад».

«Поговорить с мадридскими фанатами? О чём говорить? Зачем говорить о будущем, если я в Мадриде… Говорят в интернете, а реальность – это не интернет», - сказал Бензема, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что в прошлом году Карим Бензема выиграл «Золотой мяч». Француз играет за «Реал» с лета 2009 года.