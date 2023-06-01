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Бензема: «Я очень горжусь своей карьерой»

01 Июня 2023 • 19:52 Комментировать

Нападающий Карим Бензема дал комментарий о своей карьере. Уже 14 лет француз выступает за мадридский «Реал».

«Я очень горжусь своей карьерой. Я помню, как подписал контракт с «Реалом». В детстве я мечтал когда-нибудь сыграть за «Реал Мадрид».

Я знаю, как меня любят болельщики «Реала». Я чувствую это, когда нахожусь на поле. Я делаю всё возможное для них, всегда. Я всегда говорю, что на поле нас 11 футболистов, но также есть решающий фактор – болельщики «Реала»», - слова Бензема приводит в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Marca.

 

Бензема ещё может остаться в «Реале»

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема
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