Бензема: «Я очень горжусь своей карьерой»

Нападающий Карим Бензема дал комментарий о своей карьере. Уже 14 лет француз выступает за мадридский «Реал».

«Я очень горжусь своей карьерой. Я помню, как подписал контракт с «Реалом». В детстве я мечтал когда-нибудь сыграть за «Реал Мадрид».

Я знаю, как меня любят болельщики «Реала». Я чувствую это, когда нахожусь на поле. Я делаю всё возможное для них, всегда. Я всегда говорю, что на поле нас 11 футболистов, но также есть решающий фактор – болельщики «Реала»», - слова Бензема приводит в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо со ссылкой на Marca.

Бензема ещё может остаться в «Реале»