Бензема ещё может остаться в «Реале»

В последние часы в прессе появляется много информации о Кариме Бензема. Сообщалось, что француз вот-вот объявит об уходе из «Реала» после 14 лет выступлений. Интерес к форварду проявляет саудовский «Аль-Иттихад».

Впрочем, издание AS сообщает на своих страницах о том, что многие сообщения о Бензема представляют собой лишь слухи. Так, футболист не разговаривал с президентом «Реала» Флорентино Пересом о своём уходе.

Отмечается, что Бензема получил предложение из Саудовской Аравии через посредника, но речь идёт просто о словах. Как такового предложения по контракту Кариму не поступало. Таким образом, форвард ещё может остаться в «Реале».

Бензема звонил тренеру «Аль-Иттихада»