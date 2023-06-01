Раскрыта зарплата Асенсио в «ПСЖ»

Судя по всему, Марко Асенсио продолжит карьеру в «ПСЖ». Ожидается, что в обозримом будущем 27-летний полузащитник подпишет трудовой договор с грандом Лиги 1. В Париж Асенсио отправится как свободный агент, ведь его контракт с «Реалом» истекает в последний день июня.

Как сообщает The Athletic, в «ПСЖ» Асенсио будет зарабатывать 10 миллионов евро за сезон с учётом бонусов.

В сезоне 2022/2023 Марко Асенсио поучаствовал в 50 матчах «Реала» в различных соревнованиях. В них полузащитник записал на свой счёт 12 голов и восемь результативных передач на партнёров.