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Чемпионат Испании. Ла Лига

Стало известно, когда Асенсио подпишет контракт с «ПСЖ»

01 Июня 2023 • 17:41 Комментировать

Всё идёт к тому, что в летнее трансферное окно полузащитник Марко Асенсио сменит «Реал» на «ПСЖ». Как сообщает The Athletic, 27-летний испанец подпишет контракт с грандом Лиги 1 после завершения чемпионата Испании. Последнюю игру сезона – против «Атлетика» – «сливочные» проведут 4 июня. Вероятно, трудовой договор будет подписан на следующей неделе.

Асенсио достанется «ПСЖ» бесплатно – его действующий контракт с мадридский «Реалом» рассчитан до конца июня.

В 50 официальных матчах сезона 2022/2023 Марко Асенсио забил 12 голов и отдал восемь результативных передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Марко Асенсио трансферы футбола - лето 2023
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