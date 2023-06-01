Стало известно, когда Асенсио подпишет контракт с «ПСЖ»

Всё идёт к тому, что в летнее трансферное окно полузащитник Марко Асенсио сменит «Реал» на «ПСЖ». Как сообщает The Athletic, 27-летний испанец подпишет контракт с грандом Лиги 1 после завершения чемпионата Испании. Последнюю игру сезона – против «Атлетика» – «сливочные» проведут 4 июня. Вероятно, трудовой договор будет подписан на следующей неделе.

Асенсио достанется «ПСЖ» бесплатно – его действующий контракт с мадридский «Реалом» рассчитан до конца июня.

В 50 официальных матчах сезона 2022/2023 Марко Асенсио забил 12 голов и отдал восемь результативных передач на партнёров.