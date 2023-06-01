«Реал» готовит прощальную пресс-конференцию Бензема

В настоящий момент «Реал» готовит пресс-конференцию. Ожидается, что в ходе мероприятия об уходе из мадридского клуба объявит Карим Бензема, о чём пишут испанские СМИ. Пресс-конференция должна состояться уже сегодня, в первый день лета.

Ранее сообщалось, что Бензема решил уйти из «Реала». Французский футболист продолжит карьеру в Саудовской Аравии. Вероятно, Карим подпишет контракт с клубом «Аль-Иттихад», который стал чемпионом страны.

За «Реал» Карим Бензема выступает с лета 2009 года после трансфера из «Лиона». В этом сезоне мадридцам осталось провести один матч – против «Атлетика» на своём поле.