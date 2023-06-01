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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселону» могут выгнать из Лиги чемпионов

01 Июня 2023 • 15:43 Комментировать (1)

Продолжается расследование так называемого «дела Негрейры». Как известно, «Барселона» переводила деньги компании бывшего вице-президента технического комитета судей Хосе Негрейры. Каталонцы утверждают, что платили не за судейские решения, а за отчёты.

УЕФА со своей стороны тоже подключился к расследованию. Как стало известно ABC, два следователя УЕФА пришли к выводу, что «Барселона» должна быть наказана дисквалификацией в Лиге чемпионов.

Таким образом, «Барселона» может не выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Впрочем, говорить об этом преждевременно - решение по наказанию УЕФА не принял. 

​«Барселона» платила за судейство, но не за помощь – бывшие директора

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лига Чемпионов Дело Негрейры
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Комментарии (1)
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One Live
01 Июня 2023 в 16:01
Правильно, давно пора наказать Барсу за работу с судьями в ЛЧ)
Матч с Челси чего стоит)))
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