«Барселону» могут выгнать из Лиги чемпионов

Продолжается расследование так называемого «дела Негрейры». Как известно, «Барселона» переводила деньги компании бывшего вице-президента технического комитета судей Хосе Негрейры. Каталонцы утверждают, что платили не за судейские решения, а за отчёты.

УЕФА со своей стороны тоже подключился к расследованию. Как стало известно ABC, два следователя УЕФА пришли к выводу, что «Барселона» должна быть наказана дисквалификацией в Лиге чемпионов.

Таким образом, «Барселона» может не выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Впрочем, говорить об этом преждевременно - решение по наказанию УЕФА не принял.

​«Барселона» платила за судейство, но не за помощь – бывшие директора