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Чемпионат Испании. Ла Лига

«ПСЖ» выиграл борьбу за полузащитника «Реала»

01 Июня 2023 • 14:10 Комментировать

«ПСЖ» близок к подписанию полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио. По информации журналистов AS, в ближайшие дни 27-летний хавбек заключит трудовое соглашение с парижанами. Контракт будет рассчитан на четыре или пять лет.

В борьбе за Асенсио французский гранд опередил бирмингемскую «Астон Виллу», которую до недавнего времени считали фаворитом на трансфер испанца. Предложение парижан больше понравилось Марко, чем вариант в середняке АПЛ.

В текущем сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 30 матчей. Асенсио записал на свой счет девять забитых мячей и шесть результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Марко Асенсио трансферы футбола - лето 2023
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