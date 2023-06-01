«ПСЖ» выиграл борьбу за полузащитника «Реала»

«ПСЖ» близок к подписанию полузащитника мадридского «Реала» Марко Асенсио. По информации журналистов AS, в ближайшие дни 27-летний хавбек заключит трудовое соглашение с парижанами. Контракт будет рассчитан на четыре или пять лет.

В борьбе за Асенсио французский гранд опередил бирмингемскую «Астон Виллу», которую до недавнего времени считали фаворитом на трансфер испанца. Предложение парижан больше понравилось Марко, чем вариант в середняке АПЛ.

В текущем сезоне чемпионата Испании полузащитник провел 30 матчей. Асенсио записал на свой счет девять забитых мячей и шесть результативных передач.