Модрич получил выгодное предложение из Саудовской Аравии

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может уйти из «королевского» клуба и перебраться в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом сообщают журналисты Diario Sport.

Согласно сведениям источника, 37-летний хавбек получил выгодное предложение на сумму 120 миллионов евро за три сезона. Таким образом, годовой оклад хорвата составит 40 миллионов евро. Лука якобы уведомил руководство «сливочных» о желании сменить клубную прописку.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. Действующее трудовое соглашение игрока с мадридцами рассчитано до конца текущего месяца.

В нынешнем сезоне Лука провел 32 матча в Ла Лиге, забил четыре гола и отдал три ассиста.