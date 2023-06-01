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Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич получил выгодное предложение из Саудовской Аравии

01 Июня 2023 • 12:32 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич может уйти из «королевского» клуба и перебраться в чемпионат Саудовской Аравии. Об этом сообщают журналисты Diario Sport.

Согласно сведениям источника, 37-летний хавбек получил выгодное предложение на сумму 120 миллионов евро за три сезона. Таким образом, годовой оклад хорвата составит 40 миллионов евро. Лука якобы уведомил руководство «сливочных» о желании сменить клубную прописку.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. Действующее трудовое соглашение игрока с мадридцами рассчитано до конца текущего месяца.

В нынешнем сезоне Лука провел 32 матча в Ла Лиге, забил четыре гола и отдал три ассиста.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич трансферы футбола - лето 2023
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