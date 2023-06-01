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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» или большие деньги: Бензема сообщил Анчелотти своё решение

01 Июня 2023 • 10:02 Комментировать (2)

Центрфорвард мадридского «Реала» Карим Бензема провел беседу с главным тренером команды Карло Анчелотти. В ходе разговора 35-летний француз сообщил наставнику о решении покинуть клуб, информирует в соцсетях инсайдер Санти Ауна.

Нападающий собирается продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, где в его трансфере заинтересован «Аль-Иттихад». Клуб готов платить Бензема 100 миллионов евро в год.

Карим выступает за «Реал» с 2009 года. Срок действующего трудового соглашения форварда с «королевским» клубом рассчитан до конца текущего месяца.

В этом сезоне Ла Лиги француз забил 18 голов в 23 матчах.

Анчелотти выбрал для «Реала» двух звёздных нападающих

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Карим Бензема Аль-Иттихад трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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ингерман
01 Июня 2023 в 11:02
ай усё верно.. и вовремя и как нада.. )))
One Live
01 Июня 2023 в 10:56
Уходить надо вовремя! Правильное решение!
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