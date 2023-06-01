«Реал» или большие деньги: Бензема сообщил Анчелотти своё решение

Центрфорвард мадридского «Реала» Карим Бензема провел беседу с главным тренером команды Карло Анчелотти. В ходе разговора 35-летний француз сообщил наставнику о решении покинуть клуб, информирует в соцсетях инсайдер Санти Ауна.

Нападающий собирается продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, где в его трансфере заинтересован «Аль-Иттихад». Клуб готов платить Бензема 100 миллионов евро в год.

Карим выступает за «Реал» с 2009 года. Срок действующего трудового соглашения форварда с «королевским» клубом рассчитан до конца текущего месяца.

В этом сезоне Ла Лиги француз забил 18 голов в 23 матчах.

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