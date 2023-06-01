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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси выдвинул два важных условия «Барселоне»

01 Июня 2023 • 08:07 Комментировать

Форвард сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси готов вернуться в каталонскую «Барселону». Для этого «сине-гранатовым» нужно выполнить два условия, сообщил в социальных сетях журналист Маттео Моретто.

Первое условие – каталонский гранд должен в ближайшие десять дней предоставить гарантии Месси, что его трансфер будет осуществлен, несмотря на финансовые трудности «Барселоны».

Второе условие – 35-летний аргентинец хочет, чтобы ему вернули футболку с десятым номером, под которой сейчас выступает воспитанник клуба Ансу ати.

Месси играл за «Барселону» с 2003 по 2021 год. Последние два сезона он провел в «ПСЖ».

Клуб АПЛ хочет подписать Месси

Месси близок к трансферу в новый клуб

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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