Месси выдвинул два важных условия «Барселоне»

Форвард сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси готов вернуться в каталонскую «Барселону». Для этого «сине-гранатовым» нужно выполнить два условия, сообщил в социальных сетях журналист Маттео Моретто.

Первое условие – каталонский гранд должен в ближайшие десять дней предоставить гарантии Месси, что его трансфер будет осуществлен, несмотря на финансовые трудности «Барселоны».

Второе условие – 35-летний аргентинец хочет, чтобы ему вернули футболку с десятым номером, под которой сейчас выступает воспитанник клуба Ансу ати.

Месси играл за «Барселону» с 2003 по 2021 год. Последние два сезона он провел в «ПСЖ».

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