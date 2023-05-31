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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселоне» интересен хавбек «Сельты» с ценником в 30 млн евро

31 Мая 2023 • 19:47 Комментировать

Полузащитник «Сельты» Габри Вейга в настоящий момент находится на радарах многих европейских грандов. Как сообщает Fichajes, в числе клубов, проявляющих интерес к 21-летнему испанцу, находится «Барселона».

При этом фаворитом на подписание Вейги называется «Реал». Также интерес к молодому футболисту проявляют английские «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Манчестер Сити».

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Вейгу в 30 миллионов евро. В сезоне 2022/2023 полузащитник провёл 39 матчей, в которых забил девять голов и отдал четыре голевых паса на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Барселона трансферы футбола - лето 2023 Габри Вейга
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