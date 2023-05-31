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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Фигура Гвардиола давит на меня»

31 Мая 2023 • 17:46 Комментировать

Главный тренер «Барселоны» Хави сообщил, что он ощущает давление из-за фигуры Хосепа Гвардиолы.

Как известно, при Гвардиоле «Барселона» провела очень успешный период в 2008-2012 годах. Тогда каталонцы завоевали множество трофеев, в частности три титула чемпиона Испании и два трофея Лиги чемпионов.

«Фигура Пепа Гвардиолы давит на меня как на тренера. Я не думаю, что это справедливо. Я уже испытывал такое, когда был футболистом. Нужно перевернуть страницу», - сказал Хави в интервью для TV3.

Напомним, что Хави привёл «Барселону» к первому чемпионству с 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хосеп Гвардиола Хави Эрнандес
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