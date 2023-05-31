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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» провела встречу по трансферу Месси – известны подробности

31 Мая 2023 • 16:13 Комментировать (1)

В летнее трансферное окно Лионель Месси может снова примерить на себе футболку «Барселоны». Как сообщает Mundo Deportivo, каталонский клуб продолжает работать над возвращением звёздного форварда. По данным источника, во вторник руководители финансового отдела «сине-гранатовых» провели в Мадриде встречу с представителями Ла Лиги.

Отмечается, что сотрудники «Барселоны» покинули встречу в хорошем настроении. Ответ Ла Лиги ожидается на следующей неделе.

«Барселона» надеется на одобрение своего финансового плана Ла Лигой. Этот план должен помочь каталонцам зарегистрировать новые контракты Рональда Араухо и Гави, а также подписать соглашение с Лионелем Месси.

Месси хочет решить вопрос со своим будущим как можно скорее, однако без зелёного света от Ла Лиги «Барселона» не может направить 35-летнему форварду предложение.

 

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Барселона Лионель Месси ПСЖ Ла Лига трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ингерман
31 Мая 2023 в 16:18
ай была б ышо смишней если б етот дятел перешол в бабсу.. пасмотрим за евоным пазором.. А-ха-ха-ха! )))
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