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Чемпионат Испании. Ла Лига

Перес сообщил Анчелотти вероятное решение Бензема по будущему

31 Мая 2023 • 13:45 Комментировать

Всё идёт к тому, что Карим Бензема не станет подписывать новый контракт с «Реалом», а отправится в Саудовскую Аравию. Там видеть опытного форварда в своих рядах хочет «Аль-Иттихад». Саудовский клуб сделал Бензема щедрое предложение.

Как сообщает Defensa Central, во вторник президент «Реала» Флорентино Перес созвонился с главным тренером команды Карло Анчелотти. По данным источника, Перес сказал Анчелотти, что Бензема уходит из «Реала» с вероятностью в 90%.

За «Реал» Карим Бензема играет с лета 2009 года. С тех пор француз провёл 647 матчей, в которых записал на свой счёт 353 гола и 165 голевых передач.   

 

«Реал» или деньги: Бензема колеблется

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Карим Бензема Флорентино Перес
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