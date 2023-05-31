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Хави назвал условие возвращения Месси в «Барселону»

31 Мая 2023 • 13:15 Комментировать (1)

В «Барселоне» надеются на возвращение Лионеля Месси в летнее трансферное окно. Главный тренер каталонской команды Хави не устаёт отвечать на вопросы на эту тему. Молодой специалист ранее называл условие возвращения Месси в интервью Sport, а во вторник сделал это в интервью для TV3.

«Всё зависит от Месси. Если он захочет перейти в «Барселону», мы сделаем всё возможное, чтобы он был здесь. Всё зависит от Лео на 99%», - сказал Хави.

Как известно, действующий контракт 35-летнего Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца июня. В последние дни слухи активно связывают аргентинца с «Аль-Хилялем».

Не глупи, Лео: Как Месси может сделать главную ошибку в своей жизни

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Хави Эрнандес трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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ингерман
31 Мая 2023 в 13:36
ай только🐪🐫🐪 толька 👰 А-ха-ха-ха! )))
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