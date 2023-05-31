Хави назвал условие возвращения Месси в «Барселону»

В «Барселоне» надеются на возвращение Лионеля Месси в летнее трансферное окно. Главный тренер каталонской команды Хави не устаёт отвечать на вопросы на эту тему. Молодой специалист ранее называл условие возвращения Месси в интервью Sport, а во вторник сделал это в интервью для TV3.

«Всё зависит от Месси. Если он захочет перейти в «Барселону», мы сделаем всё возможное, чтобы он был здесь. Всё зависит от Лео на 99%», - сказал Хави.

Как известно, действующий контракт 35-летнего Лионеля Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца июня. В последние дни слухи активно связывают аргентинца с «Аль-Хилялем».

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