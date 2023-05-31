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«Барселона» придумала, как вернуть Месси

31 Мая 2023 • 11:41 Комментировать (2)

Каталонская «Барселона», несмотря на финансовые проблемы, продолжает работать над возвращением Лионеля Месси.

Как информирует DeadlineDayLive, «сине-гранатовые» разработали специальный план по подписанию 35-летнего аргентинского нападающего. Чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей, «Барселона» воспользуется помощью «Интера» Майами. Суть плана заключается в том, что американский клуб подпишет Лионеля, после чего отдаст его в аренду «сине-гранатовым».

Главным конкурентом «Барселоны» в борьбе за Месси является «Аль-Хиляль». Саудовский клуб готов платить форварду 500 миллионов евро в год.

Трансфер Месси в «Барселону» невозможен – названа причина

Месси близок к трансферу в новый клуб

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Интер Майами трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (2)
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ингерман
31 Мая 2023 в 12:30
ай тока 🐪🐫🐪.. шмеци с папашей ужэ ни а чем другом и не думають.. А-ха-ха-ха! )))
Misha_diablo_football
31 Мая 2023 в 11:59
ну когда же его подпишет новый клуб уже задолбали всё лето будем слушать одно и то же про Месси, Мбаппе Кейна и т.п....
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