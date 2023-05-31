«Барселона» придумала, как вернуть Месси

Каталонская «Барселона», несмотря на финансовые проблемы, продолжает работать над возвращением Лионеля Месси.

Как информирует DeadlineDayLive, «сине-гранатовые» разработали специальный план по подписанию 35-летнего аргентинского нападающего. Чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей, «Барселона» воспользуется помощью «Интера» Майами. Суть плана заключается в том, что американский клуб подпишет Лионеля, после чего отдаст его в аренду «сине-гранатовым».

Главным конкурентом «Барселоны» в борьбе за Месси является «Аль-Хиляль». Саудовский клуб готов платить форварду 500 миллионов евро в год.

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