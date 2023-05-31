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Чемпионат Испании. Ла Лига

Трансфер Месси в «Барселону» невозможен – названа причина

31 Мая 2023 • 10:53 Комментировать

С каждым днем проясняется будущее аргентинского нападающего Лионеля Месси. 35-летний форвард близок к уходу из французского «ПСЖ» и подыскивает себе новую команду.

Как сообщил в своих социальных сетях инсайдер Марсело Бечлер, каталонская «Барселона» выпала из числа претендентов на игрока. Возвращение Лионеля в стан «сине-гранатовых» исключено из-за проблем клуба с финансовым фэйр-плей.

Главным претендентом на Месси считается саудовский «Аль-Хиляль». Клуб готов платить аргентинцу 500 миллионов евро за сезон. Также в услугах Лео заинтересован «Интер Майами».

Месси близок к трансферу в новый клуб

Клуб АПЛ хочет подписать Месси

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ трансферы футбола - лето 2023
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