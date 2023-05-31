Трансфер Месси в «Барселону» невозможен – названа причина

С каждым днем проясняется будущее аргентинского нападающего Лионеля Месси. 35-летний форвард близок к уходу из французского «ПСЖ» и подыскивает себе новую команду.

Как сообщил в своих социальных сетях инсайдер Марсело Бечлер, каталонская «Барселона» выпала из числа претендентов на игрока. Возвращение Лионеля в стан «сине-гранатовых» исключено из-за проблем клуба с финансовым фэйр-плей.

Главным претендентом на Месси считается саудовский «Аль-Хиляль». Клуб готов платить аргентинцу 500 миллионов евро за сезон. Также в услугах Лео заинтересован «Интер Майами».

Месси близок к трансферу в новый клуб

Клуб АПЛ хочет подписать Месси