Анчелотти не собирается уходить из «Реала»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти настаивает на том, что продолжит карьеру в «королевском» клубе. Как информирует газета Marca, итальянский специалист намерен полностью отработать контракт, который рассчитан до конца следующего сезона.

Ранее в прессе сообщалось, что в приглашении Анчелотти заинтересована национальная сборная Бразилии.

63-летний специалист вернулся в мадридский гранд в июне 2021 года. Под его руководством «сливочные» стали триумфаторами Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

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