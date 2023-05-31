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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти не собирается уходить из «Реала»

31 Мая 2023 • 08:41 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти настаивает на том, что продолжит карьеру в «королевском» клубе. Как информирует газета Marca, итальянский специалист намерен полностью отработать контракт, который рассчитан до конца следующего сезона.

Ранее в прессе сообщалось, что в приглашении Анчелотти заинтересована национальная сборная Бразилии.

63-летний специалист вернулся в мадридский гранд в июне 2021 года. Под его руководством «сливочные» стали триумфаторами Лиги чемпионов в прошлом сезоне.

Анчелотти выбрал для «Реала» двух звёздных нападающих

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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