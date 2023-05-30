«Реал» или деньги: Бензема колеблется

Будущее форварда Карима Бензема остаётся туманным. По данным El Mundo, 35-летний нападающий в настоящее время колеблется. С одной стороны у него возможность продлить контракт с «Реалом» ещё на один сезон, а с другой – возможность подписать солидный контракт в Саудовской Аравии. Там француз сможет зарабатывать 100 миллионов долларов в год чистыми, а то и больше, ведь Кариму также предлагают стать послом аравийской заявки на проведение чемпионата мира в 2030 году.

Напомним, что Карим Бензема выступает за мадридский «Реал» с лета 2009 года после трансфера из французского «Лиона».