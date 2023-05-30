Ферран Торрес не хочет уходить из «Барселоны»

Нападающий каталонской «Барселоны» Ферран Торрес не намерен покидать свою команду в ближайшее межсезонье. По информации от журналиста Ивана Сан Антонио футболист хочет максимально ответственно подойти к предсезонной подготовке и впечатлить тренерский штаб во главе с Хави Эрнандесом. Ферран хочет показать, чего стоит.

Торрес при этом остаётся одним из главных кандидатов на выход для руководства «Барселоны». Команде нужны дополнительные средства для того, чтобы пригласить нужных новичков и справиться с финансовыми проблемами.

Напомним, Ферран в январе 2022 года обошёлся «Барселоне» в 55 миллионов евро. Ранее Торрес выступал за такие команды, как «Валенсия» и «Манчестер Сити».