«Вильярреал» покупает вратаря сборной Хорватии

Вратарь сборной Хорватии и загребского «Динамо» Доминик Ливакович близок к переезду в чемпионат Испании. Согласно информации журналистов Relevo, оформить переход голкипера в летнее трансферное окно хочет «Вильярреал».

«Жёлтая субмарина» уже договорилась с игроком об условиях личного трудового соглашения. Теперь испанцам нужно согласовать трансфер с «Динамо». Загребский клуб хочет выручить с продажи Доминика десять миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 Ливакович принял участие в 49 поединках за нынешний клуб, в которых попустил 49 мячей. В 13 матчах он сохранил свои ворота на замке.