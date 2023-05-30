Кроос высказался о новом контракте с «Реалом»

Хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос ответил на вопрос журналистов о своем будущем в «королевском» клубе.

«Я собираюсь спросить у руководства клуба, когда они планируют объявить о моем новом контракте, ведь в какой-то момент мне нужно будет отправиться в отпуск», - передает слова полузащитника AS.

Ожидается, что стороны пролонгируют сотрудничество до завершения нынешнего сезона.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Крооса в 18 миллионов евро. Его трудовое соглашение рассчитано конца июня текущего года.

В текущем сезоне Ла Лиги Тони провел 29 поединков, отметившись двумя голами и четырьмя ассистами.