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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кроос высказался о новом контракте с «Реалом»

30 Мая 2023 • 07:58 Комментировать

Хавбек мадридского «Реала» Тони Кроос ответил на вопрос журналистов о своем будущем в «королевском» клубе.

«Я собираюсь спросить у руководства клуба, когда они планируют объявить о моем новом контракте, ведь в какой-то момент мне нужно будет отправиться в отпуск», - передает слова полузащитника AS.

Ожидается, что стороны пролонгируют сотрудничество до завершения нынешнего сезона.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Крооса в 18 миллионов евро. Его трудовое соглашение рассчитано конца июня текущего года.

В текущем сезоне Ла Лиги Тони провел 29 поединков, отметившись двумя голами и четырьмя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тони Кроос
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