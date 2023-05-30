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Чемпионат Испании. Ла Лига

В «Реале» готовятся к уходу Бензема

30 Мая 2023 • 07:23 Комментировать

В мадридском «Реале» допускают вариант, при котором французский форвард Карим Бензема может покинуть клуб по завершении нынешнего сезона. Об этом рапортуют журналисты Relevo.

Испанский гранд не станет препятствовать уходу Карима, если он продолжит карьеру не в европейском чемпионате. Также существует вероятность, что Бензема проведет еще один сезон на «Сантьяго Бернабеу», после чего отправится в один из клубов Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что Карим получил предложение от саудитов. Ему был предложение двухлетний контракт на 200 миллионов евро.

Бензема играет за «королевский» клуб с 2009 года. В нынешнем сезоне Ла Лиги нападающий провел 23 поединка, отметившись 18 забитыми мячами и тремя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карим Бензема трансферы футбола - лето 2023
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