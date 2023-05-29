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Чемпионат Испании. Ла Лига

Начо до сих пор не может определиться с будущим

29 Мая 2023 • 15:12 Комментировать

Защитник мадридского «Реала» Начо Фернандес до сих пор не может определиться со своим будущим. По информации от Marca, испанец пока не может решить, хочет ли он остаться в «Реале» в роли запасного.

Футболисту хотелось бы получить место в стартовом составе другого клуба, но решение покинуть «Реал» может дастся ему очень тяжело, ведь Начо провёл всю свою карьеру именно на «Сантьяго Бернабеу». Отметим, что если Фернандес не продлит свой контракт, то уйдёт в конце сезона на правах свободного агента.

Напомним, Начо ранее связывали с переходом в «Севилью». В этом сезоне Фернандес отметился голом и ассистом в чемпионате Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Начо Фернандес трансферы футбола - лето 2023
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