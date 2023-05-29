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Чемпионат Испании. Ла Лига

Сборная Бразилии готова подождать Анчелотти ещё год, если тренер откажется от работы сейчас

29 Мая 2023 • 14:30 Комментировать

Сборная Бразилии не откажется от кандидатуры Карло Анчелотти, если тренер откажется возглавлять команду в ближайшее время. В том случае, если итальянец примет решение отработать свой контракт с мадридским «Реалом» до конца, летом 2024 года «пентакампеоне» вновь обратятся к Карло по поводу назначения на должность главного тренера.

Goal Espana сообщает, что сборная Бразилии решительно хочет, чтобы тренером команды на следующем чемпионате мира был именно Анчелотти, который прекрасно знаком с некоторыми игроками «пентакампеоне».

Напомним, в этом сезоне Анчелотти выиграл с «Реалом» Кубок Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Бразилии
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