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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави близок к продлению контракта с «Барселоной» - назван срок договора

29 Мая 2023 • 14:28 Комментировать

Главный тренер «Барселоны» Хави рассчитывает как можно скорее закрыть вопрос с пролонгацией контракта. Как сообщает испанский Sport, стороны ударят по рукам в ближайшее время. Ожидается, что новый трудовой договор будет рассчитан до завершения сезона 2025/2026.

Как известно, в этом сезоне «Барселона» под руководством Хави стала чемпионом Испании впервые с 2019 года. Каталонцы смогли оформить титул Ла Лиги досрочно.

В этом чемпионате Испании «Барселоне» осталось провести один матч – против «Сельты» на поле соперника. Игра пройдёт в воскресенье, 4 июня.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес
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