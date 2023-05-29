Хави близок к продлению контракта с «Барселоной» - назван срок договора

Главный тренер «Барселоны» Хави рассчитывает как можно скорее закрыть вопрос с пролонгацией контракта. Как сообщает испанский Sport, стороны ударят по рукам в ближайшее время. Ожидается, что новый трудовой договор будет рассчитан до завершения сезона 2025/2026.

Как известно, в этом сезоне «Барселона» под руководством Хави стала чемпионом Испании впервые с 2019 года. Каталонцы смогли оформить титул Ла Лиги досрочно.

В этом чемпионате Испании «Барселоне» осталось провести один матч – против «Сельты» на поле соперника. Игра пройдёт в воскресенье, 4 июня.