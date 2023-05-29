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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тер Штеген: «Хотим побить рекорд «Депортиво»

29 Мая 2023 • 12:28 Комментировать

Голкипер каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген высказался о своем выступлении в нынешнем сезоне испанского чемпионата. На счету немецкого вратаря 26 «сухих» матчей в текущем розыгрыше Ла Лиги.

«Это мой лучший сезон в «Барселоне», если судить по цифрам. Я очень рад за нашу команду, которой тоже принадлежит это достижение. Это заслуга всех, а не одного отдельного человека. Мы хотим побить рекорд «Депортиво» на следующей неделе», - передает слова вратаря Mundo Deportivo.

В сезоне-1993/1994 «Депортиво» также провел 26 «сухих» матчей в чемпионате Испании.

В последнем туре Ла Лиги «Барселона» на выезде встретится с «Сельтой».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Марк-Андре Тер Штеген
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