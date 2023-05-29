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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гризманн установил личный рекорд

29 Мая 2023 • 08:55 Комментировать

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн провел самый результативный сезон в своей карьере. Перед заключительным туром чемпионата Испании на счету француза 15 забитых мячей и 14 результативных передач.

Предыдущее достижение Гризманна насчитывало 28 результативных действий (19 голов и девять ассистов).

Антуан может улучшить свой рекорд в матче 38-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала». Встреча состоится 4 июня.

Перед заключительным туром подопечные Диего Симеоне набрали 76 баллов и занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Антуан Гризманн
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