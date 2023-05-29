Бензема может покинуть «Реал» и уехать к Роналду

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема может сменить команду в грядущее трансферное окно, об этом рапортуют журналисты Relevo.

По сведениям источника, у 35-летнего бомбардира есть предложение от одного из клубов чемпионата Саудовской Аравии. Неназванный работодатель готов предложить Кариму двухлетний трудовой договор с годовым окладом в размере 100 миллионов евро в год. Бензема сейчас обдумывает это предложение.

Контракт француза с «королевским» клубом рассчитан до конца июня. В Мадриде рассчитывают продлить соглашение с Бензема на сезон-2023/2024. За «Реал» он выступает с 2009 года.