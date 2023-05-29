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Хави рассказал, от кого зависит возвращение Месси в «Барселону»

29 Мая 2023 • 08:01 Комментировать

Рулевой каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес в очередной раз высказался насчет возможного возвращения форварда Лионеля Месси.

«В Барселоне все обожают Лионеля. Это лучший футболист в истории. Но все зависит только от его решения. Он сам решит свое будущее», - передает слова специалиста Barca Buzz.

С лета 2021 года Месси выступает за французский «ПСЖ». Контракт 35-летнего аргентинца с парижанами истекает в конце следующего месяца. В этом сезоне нападающий забил 20 голов и сделал 20 ассистов в 39 играх.

За «Барселону» Лионель играл с 2005 по 2021 год. Он является воспитанником академии каталонского клуба.

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Барселона Лионель Месси ПСЖ Хави Эрнандес трансферы футбола - лето 2023
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