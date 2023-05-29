Дембеле назвал свою мечту, связанную с «Барселоной»

Атакующий полузащитник «Барселоны» Усман Дембеле высказался о своей мечте. Французский вингер связывает ее с каталонским клубом.

«Моя главная мечта – это победа с «Барселоной» в Лиге чемпионов. Выиграть такой трофей с клубом, который ты очень любишь, - это Святой Грааль», - передает слова Дембеле Barca Buzz.

Ранее в прессе сообщалось, что «Барселона» планирует предложить Дембеле новый контракт до 2027 года.

В сезоне-2022/2023 полузащитник принял участие в 33 поединках за «сине-гранатовых» во всех турнирах, в которых записал на свой счет восемь забитых мячей и семь голевых передач.