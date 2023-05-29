Морьентес рассказал, как его оскорбляли во время «эль класико»

Бывший нападающий мадридского «Реала» Фернандо Морьентес рассказал о том, как подвергался оскорблениям во время своей карьеры, в частности, в матчах против «Барселоны».

- Меня задевали, оскорбляли во время матчей с трибун, только потому что я сын представителя Гражданкой Гвардии (что-то вроде спецназа в Испании - прим.редакции). Я привык к этому. Но такие моменты создают напряжение. Я никогда не думал о том, чтобы бросить играть из-за этого, - цитирует слова Фернандо Морьентеса derbyderbyderby.it.

Морьентес выступал за мадридский клуб с 1997 по 2005 год.