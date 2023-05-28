«Кадис» ушёл из зоны вылета, одолев «Сельту»

«Кадис» с «Сельтой» рубились в предпоследнем туре Ла Лиги в попытке отдалиться от зоны вылета. Команды насобирали десяток жёлтых карточек, почти столько же, как и ударов по воротам. На 40-й минуте хозяева повели после удара головой от Энтони Лосано, но все же ВАР усмотрел там офсайд. А вот голевая попытка Рубена Собрино была чистой. «Кадис» победил со счетом 1:0.
«Кадис» из зоны вылета взмыл на 13-е место, противник проигрывает ему одно очко.
Протокол игры
|(1:0) Собрино Рубен53'
Ледесма Херемиас•Карселен Исаак•Эрнандес Луис• 59'Мере Хорхе•Эспино Альфонсо•Бонгонда Тео 39'76' (Рохер Марти (76') •Алькарас Рубен 63'87' (Мбайе Мамаду (87') •Эскаланте Гонсало• 90'Собрино Рубен• 28'Лосано Энтони 10'63' (Сан Эметерио Феде (63') • 90'Гвардиола Серхи76' (Алехо Иван (76') 77'
Вильяр Иван•Мальо Уго62' (Аспас Яго (62') • 90'Нуньес Унай• 45'Айду Джозеф•Галан Хави• 16'Вейга Габриэль•Тапия Ренато87' (Сеферович Харис (87') •Оскар Родригес 60'62' (Пасьенса Гонсало (62') •Перес Карлес•Ларсен Йорген62' (Мингеса Оскар (62') •Родригес Мигель46' (Де ла Торре Лука (46') 49'
28 мая. Стадион "Нуэво Мирандилья".
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