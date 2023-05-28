«Кадис» ушёл из зоны вылета, одолев «Сельту»

«Кадис» с «Сельтой» рубились в предпоследнем туре Ла Лиги в попытке отдалиться от зоны вылета. Команды насобирали десяток жёлтых карточек, почти столько же, как и ударов по воротам. На 40-й минуте хозяева повели после удара головой от Энтони Лосано, но все же ВАР усмотрел там офсайд. А вот голевая попытка Рубена Собрино была чистой. «Кадис» победил со счетом 1:0.

«Кадис» из зоны вылета взмыл на 13-е место, противник проигрывает ему одно очко.