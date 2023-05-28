«Эльче» выдержал все удары «Атлетика» и забил единственный гол на 90-й минуте

В 37-м туре чемпионата Испании не потерявший шансы на еврокубки «Атлетик» принимал вылетающий «Эльче». Хозяева суммарно нанесли больше двух десятков ударов, но могли пропустить первыми, когда Херард Гумбау пробил в штангу. И все же гости вырвали нелогичную победу на 90-й минуте. Героем аутсайдеров стал Лукас Бое.

«Атлетик» делит седьмое место, «Эльче» замыкает таблицу.