«Эльче» выдержал все удары «Атлетика» и забил единственный гол на 90-й минуте

В 37-м туре чемпионата Испании не потерявший шансы на еврокубки «Атлетик» принимал вылетающий «Эльче». Хозяева суммарно нанесли больше двух десятков ударов, но могли пропустить первыми, когда Херард Гумбау пробил в штангу. И все же гости вырвали нелогичную победу на 90-й минуте. Героем аутсайдеров стал Лукас Бое.
«Атлетик» делит седьмое место, «Эльче» замыкает таблицу.
Протокол игры
|90'Бое Лукас (0:1)
Унай Симон•Де Маркос Оскар•Вивиан Даниэль• 17'Паредес Айтор•Юри Берчиче•Сансет Ойян60' (Гарсия Рауль (60') •Весга Микель•Уильямс Иньяки•Муньяин Икер60' (Саррага Ойер (60') •Беренгер Алекс•Гурусета Горка73' (Malcom Ares (73')
Бадия Эдгар•Магальян Лисандро•Бигас Педро29' (Роко Энсо (29') •Клерк Карлос• 60'Фернандес Хосан•Бланко Лаутаро61' (Милья Пере (61') •Гумбау Херард•Нванкво Джон•Фидель Чавес78' (Гутьеррес Хосе (78') •Моренте Тете•Нтекья Ранди78' (Бое Лукас (78')
28 мая. Стадион "Сан-Мамес" (Бильбао).
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