«Бетис» дожал «Жирону»

В предпоследнем туре чемпионата Испании «Жирона» играла против «Бетиса». Севильцы были намного активнее соперника, но пропустили первыми, на 37-й минуте отличился Мигель Гутьеррес. Гости отыгрались в первой атаке после перерыва, передачу Серхио Каналеса замкнул Борха Иглесиас. Он же вскоре мог оформить дубль, но головой пробил в перекладину. И все же Иглесиас добился своего, его на пустые ворота вывел Хуан Миранда - 2:1.

«Жирона» идет девятой, а севильцы финишируют на шестом месте.