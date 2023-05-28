«Бетис» дожал «Жирону»

В предпоследнем туре чемпионата Испании «Жирона» играла против «Бетиса». Севильцы были намного активнее соперника, но пропустили первыми, на 37-й минуте отличился Мигель Гутьеррес. Гости отыгрались в первой атаке после перерыва, передачу Серхио Каналеса замкнул Борха Иглесиас. Он же вскоре мог оформить дубль, но головой пробил в перекладину. И все же Иглесиас добился своего, его на пустые ворота вывел Хуан Миранда - 2:1.
«Жирона» идет девятой, а севильцы финишируют на шестом месте.
Протокол игры
|(1:0) Гутьеррес Мигель36'
|47'Иглесиас Борха (1:1)
|77'Иглесиас Борха (1:2)
Гассанига Пауло•Мартинес Арнау•Хуанпе Хуан46' (Бернардо Эспиноса (46') •Давид Лопес78' (Эрнандес Хави V (78') •Гутьеррес Мигель•Ромеу Ориоль•Цыганков Виктор•Эррера Янгель61' (Гарсия Алеш (61') •Рейньер Жезус78' (Коуто Ян (78') •Фернандес Валери79' (Стуани Кристиан (79') •Кастельянос Валентин
Браво Клаудио•Сабали Юссуф•Луис Фелипе•Гонсалес Эдгар•Миранда Хуан•Гидо Родригес• 86'Карвалью Вилльям82' (Гуардадо Андрес (82') •Каналес Серхио88' (Руибаль Айтор (88') •Родри Родриго82' (Хоакин Санчес (82') •Перес Айосе68' (Хуанми Мигель (68') •Иглесиас Борха88' (Виллиан Жозе (88')
28 мая. Стадион "Монтиливи" (Жирона).
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