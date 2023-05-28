«Альмерия» с «Вальядолидом» выдали нули, которые не устроили никого

В 37-м туре Ла Лиги играли пока не избежавшие риска вылета «Альмерия» и «Вальядолид». Хозяева очень часто били по воротам, но мяч упорно не шел в сетку. Лучший момент в середине первого тайма имел Диего Соуза, но не смог пробить голкипера гостей.
«Вальядолид» идет на 18-м месте, у противника всего на очко больше.
Протокол игры
Мартинес Фернардо•Посо Алехандро•Эли Родриго•Бабич Срджан•Сентельес Алехандро89' (Акиеме Серхио (89') •Саму Кошта•Робертоне Лукас•Лазаро•Мелеро Гонсало78' (Портильо Франсиско (78') •Эмбарба Адриан69' (Рамазани Ларжи (69') •Соуза Диего II78' (Туре Эль Билал (78')
Масип Хорди•Фреснеда Иван73' (Роза Лукас (73') •Онгла Мартин• 90'Санчес Хавьер•Олаза Лукас•Агуадо Альваро65' (Торрес Давид (65') •Роке Меса65' (Кенеди Роберт (65') • 90'Плано Оскар73' (Перес Кике (73') •Плата Гонсало• 89'Ларин Кайл•Мачис Дарвин58' (Мончу Рамон (58') 70'
28 мая. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".
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