«Альмерия» с «Вальядолидом» выдали нули, которые не устроили никого

В 37-м туре Ла Лиги играли пока не избежавшие риска вылета «Альмерия» и «Вальядолид». Хозяева очень часто били по воротам, но мяч упорно не шел в сетку. Лучший момент в середине первого тайма имел Диего Соуза, но не смог пробить голкипера гостей.

«Вальядолид» идет на 18-м месте, у противника всего на очко больше.