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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Альмерия» с «Вальядолидом» выдали нули, которые не устроили никого

28 Мая 2023 • 21:58 Комментировать
Альмерия
0:0
Вальядолид
окончен

В 37-м туре Ла Лиги играли пока не избежавшие риска вылета «Альмерия» и «Вальядолид». Хозяева очень часто били по воротам, но мяч упорно не шел в сетку. Лучший момент в середине первого тайма имел Диего Соуза, но не смог пробить голкипера гостей.

«Вальядолид» идет на 18-м месте, у противника всего на очко больше.

Протокол игры  
Альмерия0:0Вальядолид
Мартинес ФернардоПосо АлехандроЭли РодригоБабич СрджанСентельес Алехандро 89' (Акиеме Серхио ( 89') Саму КоштаРобертоне ЛукасЛазароМелеро Гонсало 78' (Портильо Франсиско ( 78') Эмбарба Адриан 69' (Рамазани Ларжи ( 69') Соуза Диего II 78' (Туре Эль Билал ( 78')
Запасные: Санка Чами МарчианоDiego Licinio Lazaro FuoliЭгуарас ИнигоМендес УбуланПуигмаль АрнауДе ла Ос СесарМариньо ДиегоПенья Маркос
Масип ХордиФреснеда Иван 73' (Роза Лукас ( 73') Онгла Мартин  90'Санчес ХавьерОлаза ЛукасАгуадо Альваро 65' (Торрес Давид ( 65') Роке Меса 65' (Кенеди Роберт ( 65'  90') Плано Оскар 73' (Перес Кике ( 73') Плата Гонсало  89'Ларин КайлМачис Дарвин 58' (Мончу Рамон ( 58'  70')
Запасные: Акинсола БабатундеЭскудеро СерхиоРофино ВикторСанчес ИванЛеон СерхиоСедрик ИванАсенхо Серхио
28 мая. Стадион "Повер Хорзе Стадиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Вальядолид Альмерия
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