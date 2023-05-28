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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Валенсия» и «Эспаньол» сыграли вничью - каталонский клуб отправляется в Сегунду

28 Мая 2023 • 21:58 Комментировать (1)
Валенсия
2:2
Эспаньол
окончен

Завершился матч 37-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Эспаньолом». Поединок завершился вничью со счётом 2:2.

На 38-минуте Диего Лопес вывел хозяев поля вперёд, но уже через две минуты мексиканский защитник Сесар Монтес сравнял счёт в поединке, удачно пробив головой. Мартина Брайтвайта вывел каталонский клуб вперёд, но уже в компенсированное время Сэмуэл Лино сравнял счёт. 

Таким образом, «Эспаньол» за тур до конца чемпионата лишился шансов на сохранение прописки в Ла Лиге на следующий сезон.

Протокол игры  
Валенсия2:2Эспаньол
(1:0) Ногуэроль Диего Лопес38'  
  40'Монтес Сесар (1:1)
  50'Брайтвайт Мартин (1:2)
(2:2) Лино Сэмуел90'  
Мамардашвили ГеоргийКорреа Тьерри 62' (Фулкье Димитри ( 62') Дьякаби МуктарГабриэль ПаулистаЛато Тони 34' (Лино Сэмуел ( 34') Герра ХавьерНико Гонсалес 62' (Дуро Уго ( 62') Ногуэроль Диего Лопес 82' (Кавани Эдинсон ( 82') Алмейда Андре IVГайя ХосеКлюйверт Джастин
Запасные: Кёмерт ЭрайМари АльбертоВаскес ХесусХауме ДоменекМуса ЮнусОзкаджар ДженкМориба ИлайксГильямон Уго
Пачеко ФернандоМонтес Сесар  12'Серхи Гомес 90' (Калеро Фернандо ( 90') Кабрера ЛеандроХиль Оскар II  37'Оливан Бриан 67' (Педроса Адриа ( 67') Пуадо Хавьер 84' (Видаль Алеш ( 84'  90') Дардер СерхиДенис Суарес 67' (Винисиус Соуза ( 67') Хоселу СанмартинРибаудо Нико 46' (Брайтвайт Мартин ( 46'  90')
Запасные: Фернандес Альваро IIIПьер-Габриэль РонаэльКолеошо ЛукаЛасо ХосеБаре КейдиЭспозито ЭдуГарсия Жоан
28 мая. Стадион "Месталья" (Валенсия).

 

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Валенсия Эспаньол
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Комментарии (1)
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NOBODY
28 Мая 2023 в 22:02
«Валенсия» и «Эспаньол» сыграли вничью - каталонский клуб отправляется в Сегунду....

""""эх, перепутали...Барселона - на его месте должен был быть я!!!!...."""
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