«Валенсия» и «Эспаньол» сыграли вничью - каталонский клуб отправляется в Сегунду....

Завершился матч 37-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Эспаньолом». Поединок завершился вничью со счётом 2:2.

На 38-минуте Диего Лопес вывел хозяев поля вперёд, но уже через две минуты мексиканский защитник Сесар Монтес сравнял счёт в поединке, удачно пробив головой. Мартина Брайтвайта вывел каталонский клуб вперёд, но уже в компенсированное время Сэмуэл Лино сравнял счёт.

Таким образом, «Эспаньол» за тур до конца чемпионата лишился шансов на сохранение прописки в Ла Лиге на следующий сезон.