«Валенсия» и «Эспаньол» сыграли вничью - каталонский клуб отправляется в Сегунду....

Завершился матч 37-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Эспаньолом». Поединок завершился вничью со счётом 2:2.
На 38-минуте Диего Лопес вывел хозяев поля вперёд, но уже через две минуты мексиканский защитник Сесар Монтес сравнял счёт в поединке, удачно пробив головой. Мартина Брайтвайта вывел каталонский клуб вперёд, но уже в компенсированное время Сэмуэл Лино сравнял счёт.
Таким образом, «Эспаньол» за тур до конца чемпионата лишился шансов на сохранение прописки в Ла Лиге на следующий сезон.
Протокол игры
|(1:0) Ногуэроль Диего Лопес38'
|40'Монтес Сесар (1:1)
|50'Брайтвайт Мартин (1:2)
|(2:2) Лино Сэмуел90'
Мамардашвили Георгий•Корреа Тьерри62' (Фулкье Димитри (62') •Дьякаби Муктар•Габриэль Паулиста•Лато Тони34' (Лино Сэмуел (34') •Герра Хавьер•Нико Гонсалес62' (Дуро Уго (62') •Ногуэроль Диего Лопес82' (Кавани Эдинсон (82') •Алмейда Андре IV•Гайя Хосе•Клюйверт Джастин
Пачеко Фернандо•Монтес Сесар• 12'Серхи Гомес90' (Калеро Фернандо (90') •Кабрера Леандро•Хиль Оскар II• 37'Оливан Бриан67' (Педроса Адриа (67') •Пуадо Хавьер84' (Видаль Алеш (84') • 90'Дардер Серхи•Денис Суарес67' (Винисиус Соуза (67') •Хоселу Санмартин•Рибаудо Нико46' (Брайтвайт Мартин (46') 90'
28 мая. Стадион "Месталья" (Валенсия).
""""эх, перепутали...Барселона - на его месте должен был быть я!!!!...."""
Бан пользователя