«Райо Вальекано» оказался сильнее «Вильярреала»

Завершился матч 37-го тура чемпионата Испании по футболу между «Райо Вальекано» и «Виляьрреалом». Победу со счётом 2:1 одержали хозяева поля.

В первом тайме команды не смогли отметиться забитыми мячами.

На 56-й минуте Рауль де Томас вывел хозяев поля вперёд точным ударом головой, а через семь минут Иси Паласон удвоил преимущество своей команды. Голом престижа на 83-й минуте отметился Джованни Ло Чельсо.

«Райо Вальекано» сохраняет шансы на попадание в еврокубковую зону, отставая от седьмой позиции на два балла, а «Вильярреал» завершит чемпионат на седьмой позиции.