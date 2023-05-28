«Райо Вальекано» оказался сильнее «Вильярреала»

В первом тайме команды не смогли отметиться забитыми мячами.
На 56-й минуте Рауль де Томас вывел хозяев поля вперёд точным ударом головой, а через семь минут Иси Паласон удвоил преимущество своей команды. Голом престижа на 83-й минуте отметился Джованни Ло Чельсо.
«Райо Вальекано» сохраняет шансы на попадание в еврокубковую зону, отставая от седьмой позиции на два балла, а «Вильярреал» завершит чемпионат на седьмой позиции.
Протокол игры
|(1:0) Рауль де Томас56'
|(2:0) Паласон Иси63'
|83'Ло Чельсо Джовани (2:1)
Димитриевски Столе•Балью Иван•Мумин Абдул•Катена Алехандро• 90'Гарсия Франсиско III•Валентин Оскар• 65'Комесанья Санти85' (Фалькао Радамель (85') •Паласон Иси 40'79' (Санчес Сальвадор (79') •Гарсия Альваро Ривера85' (Сисс Пате (85') •Чаваррия Пеп72' (Лопес Унаи (72') •Рауль де Томас 68'72' (Камелло Серхио (72')
Рейна Пепе•Фойт Хуан•Манди Аисса•Торрес Пау II•Педраса Альфонсо• 59'Парехо Даниэль• 40'Террац Рамон61' (Морено Херард (61') •Чуквезе Саму61' (Ло Чельсо Джовани (61') • 70'Баэна Алехандро71' (Капу Этьен (71') •Пино Йереми• 68'Джексон Николас 90'
28 мая. Стадион "Кампо де Вальекас".
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