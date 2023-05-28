Анчелотти: «Реал» настроен успешно завершить сезон»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о победе над «Севильей» в матче 37-го тура чемпионата Испании. «Королевский» клуб выиграл со счетом 2:1.

«Реал» настроен успешно завершить сезон. Непросто сейчас найти мотивацию, чтобы показывать свой лучший футбол, но мы способны это сделать. По ходу матча «Севилья» обрела уверенность в своих силах и стала лучше владеть мячом. Мне понравилось выступление команды», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.

Перед заключительным туром чемпионата Испании «сливочные» занимают второе место в турнирной таблице.