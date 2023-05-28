Практически завершился финальный, 42-й тур испанской Сегунды. По его итогам определились две команды, которые в следующем сезоне сыграют в Примере – это «Гранада» и «Лас-Пальмас».

Чемпионом турнира стала «Гранада» - у команды 75 баллов. Однако отрыв от второго места совсем не велик – всего три очка.

Более того, вышедший в Ла Лигу со второго места «Лас-Пальмас» набрал столько же очков, сколько и «Леванте» (72), но обошёл клуб из Валенсии лишь по дополнительным показателям.

В плей-офф за повышение в элитный испанский дивизион, помимо «Леванте», сыграют «Алавес» и «Эйбар» (71 очко), а также «Альбасете» (67 очков).

Напомним, что гарантированно из Примеры в Сегунду в этом сезоне вылетел пока только один клуб – «Эльче».